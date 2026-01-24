Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “Sahte Belge ile Mücadele Gözetim Programı” konulu programa katılan iş dünyası ve meslek mensuplarına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “KURGAN” uygulamasına ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Programda, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Daire Başkan Yardımcısı Binnur Bilir ile Zübeyir Öztaş tarafından yapılan sunumlarda; sahte belgeyle mücadele kapsamında yürütülen süreçler, ilgili mevzuat ve uygulamadaki yöntemler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Sunumlarda, sahte belge düzenlenmesi ve kullanımının vergi sistemine etkileri, risk analizleri ve denetim süreçlerinde kullanılan dijital uygulamalar hakkında da katılımcılar bilgilendirildi. Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri başta olmak üzere iş dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı eğitimde yetkililer sahte belgeyle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi adına bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR