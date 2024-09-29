Çorum'da sahte alkolden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Altınbaş köyünde ikamet eden Deniz K. (39), yakınları tarafından evinde baygın bulundu. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahte içki tükettiği için sağlık durumu bozulduğu tespit edilen Deniz K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Deniz K'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Editör: AA AJANS