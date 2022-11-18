31 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Resmi Gazete’de Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulmasının onaylanmasının ardından dün de Çorum Belediye Meclisi’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği’ne üye seçilmesiyle ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ilgili yazısı görüşüldü. Belediye Başkanı Aşgın’ın başkanlığında olağanüstü toplanan Belediye Meclisi’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği’nde görev almak üzere 10 asıl ve 5 yedek üyenin seçimi yapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Aşgın, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik örnek çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “31 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulmasını Cumhurbaşkanınız onaylamıştı. Hayırlı olsun öncelikle bu birlik. Bütün Türkiye’de çok önemli bir mesele olarak görünen bir konuda Türkiye’de ilk adımı atan illerden bir tanesi Çorum ili oldu. Bu birlikle, bu konudaki samimiyetini, Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz cümlesinin karşılığını bir kez daha göstermiş olduk. Şu an Türkiye’de çok az sayıda bu konuda girişim var. Bunların öncülerinden bir tanesini Çorum Belediyesi olarak ortaya koymuş olduk” dedi.

Aşgın’ın konuşmasının ardından Belediye Başkanı Turhan Candan, birliğin tüzüğü ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Candan’ın konuşmasından sonra Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin üyeleri belirlendi. Vali ve Belediye Başkanlarının doğal üye olduğu Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne Çorum Belediyesi’ni temsilen Cevdet Yalçınkaya, İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Namık Kemal Batman, Reşit Keleş, Ubeydullah Ahıskalı, Mustafa Gürbüzer, Rüştü Çağlar, Tuncel Gürgen ve Abdulhaluk Çatalpelit seçildi. (Taner ŞİMŞEK)

