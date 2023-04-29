Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin Encümen Toplantısı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında Hattuşa Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Toplantıya Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Alaca Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Düvenci Belde Belediyesi Başkanı Necmettin Yalçın, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Müdürü Necat Yazıcı katıldı.

Toplantının gündeminde, sahipsiz hayvanların toplanması, sağlık kontrolü ve tedavilerinin yapılması, uygun koşullarda barınmalarının sağlanması gibi konular yer aldı. Ayrıca, toplantıda il genelinde farkındalık yaratılması ve hayvanseverlerin desteğinin sağlanması için düzenlenecek etkinlikler ve kampanyalar da masaya yatırıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların önemine değindi. Çiftçi, Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin bu alanda yürüttüğü projelerin ve alınan önlemlerin, hayvanların refahının artırılması ve insanlarla daha uyumlu bir yaşam sürdürmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantı, Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin ilerleyen dönemlerde uygulamaya koyacağı projeler ve stratejiler açısından büyük bir değer taşıyor. Toplantı sonucunda alınan kararlar ve planlanan çalışmalar, sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirecek ve onlara daha iyi bir yaşam sunmayı hedefliyor.

(Haber Merkezi)

