Toplantıda birliğin yıllık faaliyet programı kapsamında ilki Çorum merkezli (Mecitözü, Ortaköy, Aşdağul ve Düvenci’yi kapsayacak şekilde) diğeri de Sungurlu merkezli (Alaca ve Boğazkale ilçelerini kapsayacak şekilde) sokak hayvanlarına yönelik “bakım, tedavi, kısırlaştırma, küpe ve çip takılması” ile ilgili olarak hizmet alımı ihalesine çıkılması kararlaştırıldı.

Böylece Birlik, kuruluşundan bu yana iki defa Merkez (Mecitözü ve Ortaköy ilçelerini kapsayacak şekilde), birer defa Osmancık merkezli (Kargı, Oğuzlar, Dodurga ve Laçin ilçelerini kapsayacak şekilde) ve Sungurlu merkezli (Alaca ve Boğazkale ilçelerini içine alacak şekilde) hizmet alım ihalesine çıkmış oldu.