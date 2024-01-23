Fırıncılar, Çorum ekmek tarifesini uygulayacaklarını söyleyerek, 10 TL’ye satılan ekmeği yarından itibaren 12 TL satacaklarını açıklamışlardı. Zaten zor durumda olan vatandaşın, bu zam ile birlikte daha çok sıkıntı çekeceğini beyan eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, zammı geri çekmeleri için fırıncı esnafıyla görüştü.



Başkan Şahiner’in talebi üzerine akşam saatlerinde tekrar toplanan fırıncı esnafı, Başkan Şahiner’in ricası üzerine 2 TL’lik zammı geri çektiklerini, yarından itibaren ekmeği 10 TL’den satmaya devam edeceklerini bildirdiler.



Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’de, ricasını kırmayıp zammı geri çeken fırıncı esnafına teşekkür etti.