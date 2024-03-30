İlçede seçim çalışmaları, adaylar ve partiler arasında zaman zaman atışmalar olsa da, genelde sakin ve soğukkanlılık içinde geçti. Seçime bir gün kala bazı eller de, karşılıklı poster, afiş ve bayraklara saldırı düzenleyerek ortamı germekten geri kalmıyor.

Sungurlu Belediye Başkanı ve İYİ Parti Başkan Adayı Abdulkadir Şahiner’in Gürpınar Mahallesi’nde yaptığı açık hava toplantısında asılan büyük bayraklar ile bir eve asılan bayraklar önce kesildi, daha sonra yakıldı.

Şahiner konuyla ilgili: “Bu afiş, poster ve bayrakları yırtma ve zarar vermek neyin kafası? Bu hareketlerle bir şey değişmez. O afiş, poster ve bayrakları yırtarak bir şeylere mesaj vermek isteyenler kimler ise bu işin çözümü sandıktır. Hiçbir olumsuz hareket, seçmenin kararının önüne geçemez. Vatandaş en iyisini bilir ve bunu sandığa yansıtır. Vatandaşın iradesi herşeyin üstündedir. Yarın seçim bitince herkes bir birinin yüzüne bakacak. Bir birbiriyle düğünde, cenazede, işyeri açılışında bir araya gelecek. Fanatik partililiğin hiç lüzumu yok” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi