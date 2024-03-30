Abdulkadir Şahiner, Bahçelievler Mahallesi'nde açık hava toplantısı düzenledi. Belediye Meclis ve İl Genel Meclis Üyesi adaylarının da katıldığı açık hava toplantısı, yoğun katılımla mitinge dönüştü.

Burada vatandaşlara hitap eden Şahiner, "Meydan böyle olur. Alana sığmayan heyecanı ve coşkusuyla 31 Mart Zaferi'ni tüm Sungurlu'ya müjdeledi Karşıyaka" dedi.

30 yıla yakın siyasi hayatımda, Karşıyaka Mahallemizde sayısız miting yaptık ancak böyle bir sevgiye ilk kez şahit oldum diyen Şahiner, "Mahallemizde yaşayan dostlarımız her zamankinden daha güçlü sahip çıktı bize. Allah razı olsun. Senin gibi kardeşi olanın sırtı yere gelmez Karşıyaka'm" dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR