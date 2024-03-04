Düzenlenen törende 150 kişi Abdulkadir Şahiner’e destek olmak için İYİ Parti’ye üye oldu.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Sungurlu’ya 150 kişilik kitlesel katılımın partiye ayrı bir güç, ayrı bir heyecan kattığını belirterek, Abdulkadir Şahiner’in yeni dönemde de ilçeye hizmet üretmeye devam edeceğini vurguladı. Sungurlu Mesire Kafe’de düzenlenen rozet takma törenine İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, Belediye Meclis Üyesi Adayları Mesut Özsaray, Ali Rıza Keçelioğlu, İsmet Gülünay, Mehmet Tevfik Akyüz, Ercan Yücetürk, Ziya Karaman, Vedat Beğit, Sinan Bolat, Sevda Özköse, Erdem Konaç, Fazlı Koçak, İl Genel Meclisi Üyesi Adayları Bülent Ersan, Hamza İnaltun, Niyazi Gözelceoğlu, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in oğlu Oğuzhan Şahiner ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu bir konuşma yaptı.



ABDULKADİR ŞAHİNER SAHAYA ÇIKIYOR

Sağlık sorunları nedeniyle aralarında bulunamayan Başkan Şahiner’in sahalara döneceğini söyleyen Tekercioğlu, “Başkanımız sayesinde bugün meydanlarda alnımız ak, başımız dik bir şekilde geziyoruz. Mesire Kafe’den tutun, Kentpark Kafeye, altyapıdan şehir parkının yapılmasına, şehir içi aydınlatmalardan kaldırım çalışmalarına, paylaşılamayan, kimin yaptığını hala çözemediğimiz Organize Sanayi’nin alt yapısına kadar tamamını mevcut Belediye başkanımız Abdulkadir Şahiner yapmıştır.

“BELEDİYECİLİK BİR EMEK İŞİDİR”

Biz bütün aday arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Biz seçim süresi boyunca onlardan farklı olan özelliklerimizi anlatmak zorundayız. Belediyecilik bir emek işidir, bir kadro meselesidir. Bizler bu kadroları sağlamış durumdayız. Bugün bir sorun çıktığında bu sorunu kim çözecek yerine, sorunu çözecek kişiye doğrudan götürebiliyoruz. Sungurlu’nun 2-3 sene kaybetme şansının olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Biz Sungurlu’nun geleceğini şansa atmama taraftarıyız" dedi.



“KİMİN KİMİNLE OLDUĞU BELLİ DEĞİL”

"Kim kiminle, kimin eli kimin cebinde belli olmadığı bir dönemden geçiyoruz” diyen Tekercioğlu, “Bizler hiçbir zaman dik duruşumuzdan ödün vermedik, kendimizi bozmadık. 3 günlük dünya için koltuk sevdasına düşmedik. Bu yüzden de şuan partimize 150 kişinin kaydını yapacağız.

“SUNGURLU, MÜLTECİ YUVASI OLMAKTAN KURTULDU”

Belediye Başkanımızın yapmış olduğu en önemli hizmetlerden birisi de memleketimizi bir mülteci yuvası olmaktan kurtarmıştır. Bugün huzurlu bir şekilde gezebiliyorsak, eşimizle, çoluğumuzla çocuğumuzla memlekette güven içerisinde yaşayabiliyorsak, bunun en büyük emektarları Abdulkadir Şahiner’dir" diye konuştu.

“KİTLESEL KATILIM PARTİMİZE AYRI BİR GÜÇ-HEYECAN KATTI”

Hakan Tekercioğlu’nun konuşmasının ardından bir konuşma da İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız yaptı. Yıldız, Sungurlu’nun Abdulkadir Şahiner ile yola devam edeceğini, hep birlikte ilçeyi aydınlık geleceğe hazırlayacaklarını dile getirdi. 150 kişilik kitlesel katılımın partiye ayrı bir güç, ayrı bir heyecan kattığını söyleyen Yıldız, tüm partilileri birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart seçimlerine hazırlanmaya, sandıkta güçbirliği yapmaya davet etti.

Konuşmaların ardından rozet takma törenine geçildi. Abdulkadir Şahiner’e destek olmak isteyen 150 kişiye rozetleri takıldı. Hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

(Haber Merkezi)