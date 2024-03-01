Rektör Prof. Dr. Öztürk, ilçede ilk olarak Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini iletip, Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki çalışmalara dair sohbet ettiler.



Akademik birim buluşmalarını Sungurlu Meslek Yüksekokulu ile devam ettiren Rektör Öztürk, ilk görüşmeyi başarılı öğrencilerle yaparak taleplerini dinledi. Rektör Öztürk daha sonra Sungurlu Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile akademik birim buluşmaları kapsamında bir araya geldi. Toplantıda başta eğitim-öğretim faaliyetleri olmak üzere bölümlerin mevcut durumu, projeler ve hedeflere dair görüşmeler gerçekleştirildi.

Sungurlu programında son olarak Sun-Ka Kağıt - Larton Ambalaj yöneticileri Zeki Öztekin ve Levent Öztekin ile Goldforce Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök’ü ziyaret eden Rektör Öztürk, ihtisaslaşma projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını görüştüler.