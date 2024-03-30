Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner mesajında, "Değerli Genç Kardeşim; Biliyorsun, ülkemiz 31 Mart’ta bir yerel seçim yaşayacak. Güzel Sungurlu’muzu beş yıl boyunca yönetecek belediye başkanı ve meclis üyelerinin seçimi yapılacak. Bu seçimin senin için ayrı ve özel bir anlamı var. Seni yönetecekleri seçmen için ilk kez oy kullanacaksın. Bugüne kadar hep senin adına karar verildi; şimdi sen de bu karar sürecine katılacaksın, sorumluluk alacaksın.

Sungurlu'nun geleceği ile ilgili bütün kararlar en çok seni ilgilendiriyor. Çünkü bu Şehrin geleceği sensin. Gençleri mutsuz ve umutsuz bir şehrin geleceği olmaz. Bu durumu en iyi gören, yaşayan sensin. Artık çalışmak için, eğlenmek için, alışveriş için bu şehirden gitmeyeceksin. Hak ettiğin her şeyi şehrinde elde edeceksin” dedi.

Sözlerinin bir büyüğün arzusu ve bir Belediye Başkanı’nın çağrısı olarak okunmasını da isteyen Şahiner; “31 Mart’tan sonra yepyeni bir Sungurlu için birlikte çalışmaya hazır mısın?

Senin ve arkadaşlarının, siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun, hiçbir ayrımcılık yapılmadan hep beraber katılacakları, görev ve yetki alacakları bir yönetim süreci başlıyor.Sungurlu'nun senin genç bakış açına, enerjine, dinamizmine, cesaretine, hayal gücüne, taze fikirlerine ihtiyacı var.

Geleceğin Sungurlu‘sunu Necip Fazıl’ın dizelerinde yazdığı gibi kim var diye seslenilince, sağına soluna bakınmadan fert fert ‘Ben varım’ cevabını veren gençlerle inşa edeceğiz. Kentimize, ülkemize, geleceğimize sahip çıkacağız. Sizin mutluluğunuz için daha çok, daha çok çalışacağız.

Sevgili Genç Arkadaşlarım, İlk kez oy kullanacağınız 31 Mart 2019 gününü yalnızca yerel yöneticilerin belirleneceği bir seçim tarihi olarak görmeyin. Türkiye’nin ve Sungurlu ‘nun geleceğini de oyladığınızı unutmayın lütfen! Yaşamınızda, başarıların sizinle olması dilerim” görüşüne yer verdi.

Editör: SELDA FINDIK