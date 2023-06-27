Bayramın tüm milletimize hayırlar getirmesini dileyen Abdulkadir Şahiner, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Tüm Türk-İslam Âlemi olarak mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı arttıran Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğimizi yükselten günlerin başında geliyor.

Hamdolsun, bir kez daha Kurban Bayramı’na ulaştık. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bayramı en güzel şekilde değerlendirmek ve huzurlu bir bayram geçirmek tüm vatandaşlarımız için en büyük dileğim. Bu vesile ile tüm Sungurlulu vatandaşlarımızın, milletimizin ve tüm Türk-İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, bu mübarek günlerin tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini rabbimden niyaz ederim.”

