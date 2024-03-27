İftarda konuşan Başkan Şahiner, “31 Mart pazar günü sandıklarda görev alacak, sandık başkanlarımızla ve okul sorumlularımızla iftarımızı yaptık. Sandıklarda görev alacak her arkadaşıma emekleri için şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart günü sandıklara sahip çıkacağız. Sayımda kimsenin oyunda gözümüz olmayacak, kimseye de bir oyumuzu kaptırmayacağız. Huzur içinde bir seçim yapacağız” dedi.

Katılımlarından dolayı sandık görevlilerine teşekkür eden Şahiner: “. Biz hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi