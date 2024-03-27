Sungurlu’da seçimi MHP olarak kazanacaklarını ve Belediye’de üç hilalli bayrağı dalgalandıracaklarını dile getiren önceki dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Bahçelievler Mahallesi’nde mahalle toplantısı düzenledi. Konuşmasının çoğu bölümünde AK Parti teşkilatını beceriksizlikle suçlayan Dere, “Bugün Cumhurbaşkanımız Çorum’a geliyor ama Biz Sungurlu’ya da gelmesini arzu ediyorduk ama AK Partili arkadaşlar beceremediler” dedi.

Konuşmasının devamında kendi meclis üyelerini yere göğe sığdıramayan Muhsin Dere, “Bir bizim Belediye Meclis Üyelerimize bakın, bir de diğer partilerin meclis üyelerine bakın. Pırıl pırıl bir ekibimiz var” dedi.

AK Parti’nin kendilerini taklit ettiğini dile getiren Dere; “Mahalle toplantısı dedik, birilerinin yaptığı mitingi geçti. Ak Partililer biraz bizi taklit ediyor. Biz gittik bir sanatçı getirdik. Onlarda gitti bizimde sevdiğimiz bir sanatçıyı getirdi. Bizim konserimizi statlar almadı, onlarda zannetti ki bizde öyle doldururuz ama sanatçımıza ayıp oldu, dolduramadılar. Burada ki kardeşlerimiz kadar bile dolduramadılar” diye konuştu.

Çorum merkezde MHP’nin AK Parti adayını desteklediğini ancak bunu Sungurlu’da yapamadıklarını anlatan Dere sözlerine şöyle devam etti: “Sungurlu’da şartlar böyle gelişti. Sungurlu’da da MHP çatısı altında bir ittifak olsun isterdik, orada kalan az sayıda Ak partili kardeşimiz MHP adayını desteklesin isterdik ama olmadı”

Editör: HABER MERKEZİ