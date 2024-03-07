Sungurlu Belediyesi önünde aday açıklamasını yaptıktan sonra, tekrar ayağında nükseden sorun nedeniyle bir süredir Ankara’da tedavi gören ve iki defa daha ameliyat olan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, ilçeye gelerek seçim çalışmalarına başladı.

Şahiner’i İYİ Parti seçim bürosu önünde Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi Adayları, İYİ Parti Sungurlu İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Teşkilatı, Genlik Kolları Teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Seçim Bürosu önünden kurbanlar kesilirken, hep birlikte dualar edildi. Burada kendisini karşılamaya gelen kalabalığa seslenen Başkan Şahiner, bugüne kadar sustuğunu, bundan sonra bazı şeyleri açıklamanın zamanının geldiğini söyledi.

“20 günde izledim, dinledim ve ne yapıyorlar diye de takip ettim” diyen Şahiner, “20 gündür hastanedeyim. Arkamdan demediklerini bırakmamışlar. Kimisi öldü, kimisi ayağı kesildi dedi. Allah düşmanıma hastalık vermesin. Ben ayağımı, birileri gibi Belediye Başkanı konumuyla, kasasıyla, parasıyla ne Antalya’da tatilde kırdım, ne de Uludağ da kayakta kırdım. İşimden evime giderken, Ulu Cami’nin önünde kırdım” dedi.

3 ay raporu olduğu halde izin kullanmadığını söyleyen Abdulkadir Şahiner, “Bende keyfime bakmasını bilirdim. Ama sizler bana güvendiniz, benim yanımda yer aldınız. Ben sizin başınızı hiçbir zaman eğdirmeyeceğim, her zaman dik tutacağım” dedi.

Bir günde 2 ameliyat birden geçirdiğini söyleyen Başkan Şahiner, “İkisi de zor bir ameliyattı. Doktoruma rica ettim, iki ameliyatı bir yaptılar. Ağır olur kaldıramazsın dediler. Biz neleri kaldırmadık. Vücut acıları önemli değil, yeter ki gönül acısı olmasın, sırtımızdan hançerlemesinler” dedim.



“Meclis üyelerim, ilçe teşkilatım, kadın kollarım gece gündüz demeden çalışıyor, benim yokluğumu aratmıyor, Allah hepsinde razı olsun” diyen Şahiner, “20 günümüz kaldı. Allah’a çok şükür ben ve ekibime kimse bizi sattı diyemez, menfaati için şurada diyemez. Onurlu geleceksin, onurlu da gideceksin. Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği koltuğuna oturmakla adam olunmuyor. Onursuz bir şekilde o makamda oturacağıma, onurlu bir şekilde gel kaldırımda otur daha iyi” şeklinde konuştu.

Geçen hafta kendisine bir teklif sunduklarını açıklayan Şahiner, “Organize Sanayi Bölgesi’ne Sungurlu’nun çocuklarını almayanlar, Suriyelileri işçi olarak almışlar. Seçim boyunca bunlara göz yum, bunların oyunu sana alalım diye namus şeref sözü verdiler. Sizin oyunuzla kazanacağıma, kazanmam daha iyi. Onurlu geldim, onurlu da giderim. Kazanmakta şereftir, kaybetmekte şereftir” dedi.

“Bugüne kadar sustum ama bundan sonra bazı şeyleri açıklamanın zamanının geldi” diyerek sözlerine devam eden Abdulkadir Şahiner şunları söyledi: “Organize Sanayi Bölgesi’ne şunu yaptık, bunu yaptık diye gezinenler, bu zamana kadar sustum. O paylaşamadığınız Organize Sanayi Bölgesi’ni biz 1997 yılında kurduk. Bugün çıkmışlar ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diyorlar. Hepsine cevap vereceğim. Barut Fabrikasının sahibi, benimde 30 yıllık dostum Ahmet Ahlatcı’ya sordum. Bu Organize Sanayi’ye bu fabrikaları sen mi, Bakan yardımcısı mı kim getiriyor diye sordum. Ben bakan ile bakan yardımcısı ile muhatap olmam, ben Reis ile muhatap olurum. O gel dedi, Sungurlu’ya kur dedi bende kurdum. Ben oraya 10 sene mi verdim. Suyu yoktu 2014 yılında bağladık. Elektrik yoktu, indirici trafo merkezini kurdurduk”



Siyasetin gelip geçici olduğunu hatırlatan Şahiner, “Adamlık boy ile pos ile gezmeyle olmuyor. Adamlık duruş ile oluyor. Allah utanacak işi, utanacak kelimeyi, başımızı eğe eğecek hareketler yaptırmayı bize yaptırmasın. Onlar benim yüzüme bakamayacak, bakıtmayacağım. Sizlerin yüzünü de onlara kurban edeceğim” ifadelerini kullandı.