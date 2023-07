Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ülkemizde yaşanan mülteci sorunu hakkında açıklama yapan Şahiner, “Bugün ülkemizin sınırları resmen kevgire dönmüş, giren çıkan belli değil. Ne sınırlarımız açısından güvendeyiz, ne de ülke içinde. Sınır ülkenin namusudur. Bugün ülkemizin sınırları resmen kevgire dönmüştür. Giren çıkan belli değil.

Alenen sınırlarımız talan ediliyor. İnsanımız tehdit ediliyor, vatanımız işgal ediliyor. Ve bunlar göz göre göre alenen yapılıyor. Öz vatanımızda mülteci olalım istiyorlar. Bugün ev sahibi iken, yarın sığınmacı olmayacağımızın bir garantisi yok. Yeter artık” ifadesini kullandı.

“HAKSIZLIĞI HER KABUL EDİŞ, DAHA BÜYÜĞÜNÜ DOĞURUR”

Şahiner, göz göre göre her geçen gün büyüyerek gelen tehlikenin bir an önce bertaraf edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Suriyeli, Afganlı, Iraklı sığınmacılar yüzünden kentlerde ciddi emniyet ve asayiş sorunları yaşanıyor. Bunlar yüzünden iş hayatı da olumsuz etkileniyor. Hiçbir vergi, SGK ve meslek kuruluşu kaydı olmadan çalışan sığınmacıların haksız rekabetiyle karşılaşan esnaf ve sanatkârlar, bundan büyük zarar görüyor.

Bakıyorsunuz bunlar hep eğlence merkezlerinde. Benim vatandaşımın çocuğu buralara gitmeye hakkı yok mu? Ülkemiz neden bu kadar fakirleşti? Neden biz bu hale geldik? Bakın, doktorlar bile yurt dışına kaçıyor. Üniversite bitiren çocuklar yurt dışına gitmek için yol, yordam arıyor. İnsanlar çok zorda. Mülteciler konusu her geçen gün büyüyor. Böyle giderse daha da büyüyecek” diye konuştu.

Bu milletin kaderi ve genleri ile yeterince oynandığını söyleyen Başkan Şahiner, “Benim ülkemde, benim vatandaşımdan daha rahat yaşamalarını kabullenemiyorum. Bu milletin kaderi ve genleri ile yeterince oynadınız, daha fazla oynamayın” diye konuştu.