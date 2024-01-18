Sungurlu’daki tüm köy ve merkez ilkokullarına her yıl olduğu gibi bu yılda ulaştırılan tatil setlerini gören minikler sevinçlerini saklayamadı. Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, okulları kendisi ziyaret ederek Başkan Şahiner'in selamını iletti.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Başkan Abdulkadir Şahiner, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da evlatlarımızı unutmadık. Okuma-yazmayı yeni öğrenen canım yavrularımın heyecanını bu şekilde paylaşmak beni mutlu ediyor. Çocuk demek gelecek demek. Onların hayatlarına bir nebze olsun dokunmak ve mutluluklarını heyecanlarını paylaşmak adına yapmış olduğumuz bu proje ile gönüllerine dokunabiliyoruz. İnşallah güzel yerlere gelecekler ve bizi gururlandıracaklardır. Bütün yavrularıma iyi tatiller diliyorum” şeklinde konuştu.