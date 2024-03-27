Sungurlu Belediye Başkanı ve İyi Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Şahiner, “Türklerin azınlığa düşürüldü bir ülke, Suriyelilerin çoğunluğu aldığı, huzuru bırakmadığı bir Sungurlu istemiyorsan Karar Senin Sungurlu!” dedi.

“Bu seçim senin son seçimin olacak, bir daha sana sormayacaklar” diyen Abdulkadir Şahiner, “31 Mart’ta yapılacak olan seçimi siz sadece bir Belediye seçimleri mi sanıyorsunuz? Bu seçim, öyle bildiğiniz, çöp dökme, taş döşeme, otobüs yenileme gibi hizmet seçimi değil! Keşke ve pişmanlıkların telafisinin asla mümkün olmayacağı bir seçimdir” diye konuştu.

Bu seçimde iktidar ve küçük ortağının seçimi kazanması halinde huzur ve güvenliğin bozulacağını dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner sözlerine şöyle devam etti: “Bizi bizden edecek, örfümüzü, ananemizi değiştirecek, iş ve çalışma düzenimizi bozacak başta Suriyeli olmak üzere, göçmen, kaçak, sığınmacı, mülteciyi ilçemize dolduracaklar. Seçimi kazanmadan bile Sungurlu OSB’de buna başladılar bile. Kazandıklarında varın gerisini siz düşünün” dedi.

“Sungurlu bizim vatanımız” diyen Şahiner, “Eşini ve çocuklarını düşünüyorsan, Alaca gibi ilçemizde 6 bin Suriyeli olmasını istemiyorsan, karar senin Sungurlu! Son pişmanlık fayda etmez” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi