180 bin lira maaş alıp, milletin yoksulluğunu görmeyen milletvekillerine ateş püsküren Başkan Şahiner, “Sabrımızı tüketmeyin, halkımı ezdirmem” ifadesini kullandı.

Bazı milletvekillerine seslenen Abdulkadir Şahiner, “Fırıncıların zammını anında görüp, milletin açlığını görmeyen Sayın Vekiller: sabrımızı tüketmeyin. Sungurlu benim ailem. Değil size, kralınıza ezdirmem hemşehrilerimi. 180 bin TL milletvekili maaşı alıp, millete yoksulluk içinde yaşamayı layık gören sizleri Allah'a havale ediyoruz” dedi.

“SUNGURLU BİZDEN SORULUR”

Başkan Şahiner, açıklamasında şunları dile getirdi: “Sungurlu bizden sorulur, biz de Sungurlu'dan sorumluyuz! Ekmek zammından sonra, milletvekillerinin ve oda başkanlarının ricalarını dinlemeyen, geri adım atmayız diyen fırıncı esnafı kardeşlerim, şahsımın devreye girmesiyle yapılan zammı geri çekmişlerdir. Yıllardır her konuda yanlarında olduğumu belirtip, beni kırmayan, hemşehrilerimin haklı indirim talebine olumlu yanıt veren fırıncı esnafı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.

Fırıncıların zammını anında görüp, milletin açlığını görmeyen sayın vekiller: sabrımızı tüketmeyin. Sungurlu benim ailem. Değil size kralınıza ezdirmem hemşehrilerimi. 180 bin TL milletvekili maaşı alıp, millete yoksulluk içinde yaşamayı layık gören sizleri Allah'a havale ediyoruz. Dün olduğu gibi yarın da ilçemizin menfaati olan her konuda elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.”