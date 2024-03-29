MHP Sungurlu Belediye Başkan Adayı Muhsin Dere, yaptığı açık hava toplantısında kendi meclis üyelerini yere göğe sığdıramamış, “Bir bizim Belediye Meclis Üyelerimize bakın, bir de diğer partilerin meclis üyelerine bakın. Pırıl pırıl bir ekibimiz var” diyerek kendi meclis üyelerini diğer partilerin meclis üyelerinden üstün görmüştü.

Şahiner, “Bu şehrin insanlarını daha göreve gelmeden sınıflandırmaya, ayırmaya çalışmak kimseye yarar sağlamaz. Hem bizim hem de diğer partilerin meclis üyeleri, hepsi Sungurlu’nun evladı ve hepsi de pırıl pırıl insanlar” dedi.

“Ağzından çıkan kelimelere dikkat et” diyerek Muhsin Dere’yi uyaran Şahiner, “Kişi kendinden bilir işi. Onları eleştirmek kimsenin hakkı da değil, haddi de değil. Saygısızlığa hiç gerek yok” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi