1995 yılından bugüne içinde yaşadıkları evleri için iskânlı tapularını almaya çalışan mahalleliler, Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner’in girişimleri ile tapularını aldılar.

Şahiner, “Böylesine bir sorunun bu yüzyılda yaşanması enteresan bir durum. En azından bizim dönemimizde böyle bir sorunun devam etmesine izin veremezdik. Mahalle sakinlerimizin bize ulaşmasıyla çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz hızla çalışmalarını tamamlayarak ev sahiplerine oturma izinlerini verdi. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuyla ilgilenen ve çözüme kavuşturan Şahiner’e teşekkür eden mahalle sakinleri; “ Dile kolay 30 yıllık hasretimiz mücadelemiz sonuç buldu. Bizi dinler dinlemez sorunu çözüme kavuşturan başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ