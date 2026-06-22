Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Antalya’da yaşayan Şahin Uslu (83) 100 gündür tedavi görmekte olduğu Manavgat Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhum Metin Uslu ve merhum Memduh Uslu’nun kardeşleri, Çorumspor eski başkanlarından Şevket Uslu, Servet Uslu ve Ünal Uslu’nun ağabeyleri, sigortacı Adem Tuğ, Volkan, Hakan ve Atakan Uslu’nun babaları, Deniz-İlker, Yeliz-Adnan Uslu, Feramuz, Bülent, Aydın Uslu ve Gülizar Uslu Yanaşma’nın amcaları olan Şahin Uslu’nun cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.