Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, U11 kategorisinde Türkiye şampiyonu olan minik güreşçiyi makamında ağırladı.

24-25 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen U11 Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye şampiyonu olan minik güreşçi Berkay Gözübüyük önceki gün Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin'in misafiri oldu.

Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız ile birlikte şampiyon güreşçiyi makamında konuk eden İl Müdürü Hüseyin Şahin, başarısından dolayı Gözübüyük'ü tebrik etti.

Şahin minik güreşçiyi ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.

Editör: RIFAT KARA