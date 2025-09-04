Çorum Valisi Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün eşi Nilgün Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve kurum amirlerinin eşlerinden oluşan heyet, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ile birlikte 1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi’ni ziyaret etti.

Merkezde sunulan hizmetleri yerinde inceleyen heyete, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi ve kapsamı hakkında bilgi verildi.

“Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak” anlayışıyla hizmet veren merkezde kanser taramaları kapsamında, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi uygulandığı belirtildi.

Kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı kapsamında aile planlaması, gebe okulu ve sağlıklı gebelik eğitimler sunulurken, tütün bağımlılığıyla mücadele amacıyla Sigara Bırakma Polikliniği’nin hizmet verdiği açıklandı.

Merkezde görev yapan diş hekimi, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal hizmet uzmanı, vatandaşlara danışmanlık, eğitim ve takip hizmetleri sağlıyor.

Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırma, obeziteyle mücadele, düzenli fiziksel aktiviteye teşvik, kronik hastalıkların kontrolü ve ruh sağlığının desteklenmesine yönelik bireysel ve grup danışmanlıkları da gerçekleştiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının korunmasında kritik önem taşıdığını belirterek, bu tür ziyaretlerin hizmetlerin tanıtılması açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi