Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” temasıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Geniş katılımla düzenlenen etkinlikte, kanser tarama programlarının kapsamı ve önemi vatandaşlarla paylaşıldı.

Seminere Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün eşi Nilgün Öztürk ile kurum amirlerinin eşleri katıldı.

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’in de hazır bulunduğu toplantıda, Türkiye genelinde ücretsiz olarak sunulan kanser tarama programları hakkında bilgi verildi. Buna göre; meme kanseri taraması 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi ile, rahim ağzı kanseri taraması 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile, kalın bağırsak kanseri taraması ise 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ile yapılabiliyor.

Soru-cevap bölümüyle devam eden seminerde, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulandı. Erken evrede tespit edilen kanserin tedavi başarısını artırdığı ve yaşam süresini uzattığı ifade edildi.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları ücretsiz taramalar için Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

