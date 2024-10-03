Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi. Açıklamada, günümüzde hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla birlikte obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve osteoporoz gibi kronik hastalıkların sıklığının arttığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersiz yapmanın büyük önemi olduğu belirtilerek, egzersizin kas-iskelet sistemi sağlığını desteklediği ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığı ifade edildi. Ayrıca, düzenli egzersiz yapan bireylerde kas, kemik ve bağların güçlendiği, bu durumun özellikle yaşlılar için denge sağlamak açısından önemli olduğu vurgulandı.

Egzersizle birlikte obezite ve şeker hastalığı riskinin azaldığına dikkat çekilen açıklamada, düzenli fiziksel aktivitenin dolaşım ve solunum sistemlerinin performansını artırdığı, metabolizmayı sağlıklı hale getirdiği belirtildi. Ülkede son yıllarda yapılan spor tesisleri ve belediyeler tarafından sağlanan yürüyüş ortamlarının, daha hareketli bir yaşam tarzının benimsenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Haftada dört gün, her biri 40 dakika süreyle fiziksel aktivite yapılmasının önerildiği açıklamada, kişilerin yaşlarına ve fiziksel kapasitelerine uygun hareketleri seçmeleri gerektiği vurgulandı. Egzersiz yapmadan önce sağlık sorunu olan veya yaşlı bireylerin doktor muayenesinden geçmeleri önerildi.

Editör: HABER MERKEZİ