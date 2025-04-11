İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ilk olarak Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’i makamında ağırladı. Sağlık Müdür Yardımcıları’nın da eşlik ettiği ziyarette Prof. Zehir, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın şahsında tüm polis teşkilatı mensuplarının haftasını kutladı.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut da beraberinde Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Öztürk ve Eczacı Samet Erdal ile birlikte Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yılı nedeniyle İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pehlivan, heyete teşekkür etti.

Başhekim Komut da; “Övünç kaynağımız Türk Polis Teşkilatımız ve emniyet güçlerimize minnet ve şükranlarımızı arzediyor muvaffakiyetleri için her daim dua ediyoruz” dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekiminden sonra sona erdi.

Editör: SELDA FINDIK