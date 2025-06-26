Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı tarafından düzenlenen toplantıya dış paydaşlar katıldı.

HİTÜ Meslek Yüksekokulları Kampüsü Teknik Bilimler Toplantı Salonu’ndaki toplantıda Çorum Belediyesi Ulukavak Engelli Eğitim Merkezi, Çorum Belediyesi Buhara Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 100. Yıl Özel Eğitim ve Uygulama Okulu kurumlarından yetkililer katıldı.

Toplantıda, “Madde Bağımlılığı” dersinin adının güncellenerek “Bağımlılıkla Mücadele” olarak yeniden yapılandırılması, uygulama derslerinin verimliliğini artırmaya yönelik öneriler, önemli gün ve haftalarda yapılan etkinliklere katılımın teşviki ve iş birliğinin sürdürülebilirliği konuları ele alındı.

Toplantı, karşılıklı iyi niyet dilekleriyle sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ