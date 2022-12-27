İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre vatandaşın istek ve şikayetlerini dinlemek amacıyla Halk Günü Toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Buna göre bugün İl Sağlık Müdürlüğü makam odasında 09.00-12.00 saatleri arasında Halk Günü yapılacak. Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, vatandaşları ağırlayarak sorun ve taleplerini dinleyecek.

Vatandaşların sağlık sorunları, ilgili istek, şikâyet ve önerilerini anlatabileceği toplantının ayrıca 11 Ocak 2023 günü yine 09.00-12.00 saatleri arasında da gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada; “Toplantıya iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızın İl Sağlık Müdürlüğü’ne şahsen ya da 219 55 00 numaralı telefonu arayarak müracaat etmeleri ve görüşme taleplerini iletmeleri gerekmektedir” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)