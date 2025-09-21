Arca Çorum FK’nın teknik direktörleri arasında en güçlü aday olarak görülen Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada görevi kabul etmeyeceğini belirtti.

Gelişimine yurt dışında devam ettiğini kaydeden Ertuğrul Sağlam, kariyerini Süper Lig’de sürdürme amacında olduğunu ifade ederken, “Son günlerde Çorum FK teknik direktörlüğü için ismimin anılması üzerine gösterilen yoğun ilgiye ve taraftarın samimi, pozitif yorumlarına gönülden teşekkür ediyorum.

Şu anda yurtdışında gelişim çalışmalarımı sürdürürken, kariyerime Süper Lig’de devam etmek amacımda olduğumu yineliyor ve Çorum FK camiasına kalan haftalarda başarılar diliyorum” dedi.

Hoca arayışı içerisinde olan Çorum FK’yı daha önce İsmail Kartal ve Çağdaş Atan da kabul etmemişti.