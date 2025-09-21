19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile Emniyet Müdürlüğü personelleri ve Jandarma İl Komutanlığı personelleri Gazi Kupası’nda kozlarını paylaştılar.

Çorum Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında futsal maçı organize edildi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma İl Komutanlığı personelleri karşı karşıya geldi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan dostluk oldu.

Maçın ardından ödül töreni düzenlendi. Törene, İl Jandarma Komutanı Jan.Kıd.Alb Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu katıldı. Kazananın önemli olmadığı karşılaşmada iki takımada kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ayrıca maçı yöneten il hakemlerinden Ömür Soytemiz ve Lütfican Arduç’a da tişört hediye edildi.