Bursa’yı dakikalar içinde abluka altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 'mini süper hücre' kameralara yansıdı. Su basan bir kahvehanede vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, Bursa'da 'mini süper hücre' meydana geldi. İlk defa 'süper hücre' gören vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.

Öte yandan, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde de bir kahvehaneyi su bastı. Sular altında kalan kahvehanedeki vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak korundu. Kendi imkanlarıyla suları tahliye eden vatandaşların imdadına belediye personelleri yetişti. Öte yandan etkili olan yağışta pazarcıların zor anları kameraya yansıdı.

Editör: İHA AJANS