MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin daveti üzerine ilçeye ziyaret gerçekleştirecek.

Sadir Durmaz ve Vahit Kayrıcı 15 Kasım Cuma günü yapılacak ziyarette ilk olarak Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret edecekler. Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılacak olan 74 yeni dükkan için düzenlenen temel atma törenine katılacak olan Durmaz ve Kayrıcı, daha sonra Bayraklı Kavşak ve akabinde Yılmaz Ergişi Kahve Otağını ziyaret edecekler. Durmaz ve Kayrıcı, MHP ilçe binası ve Ülkü Ocakları ilçe binasını ziyaret ettikten sonra Belediye tarafından yeni kurulan beton santralinin açılışını yapacaklar.

Temel atma ve açılış törenlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile MHP il ve ilçe teşkilatları, Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ