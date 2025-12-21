Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından üç yıldır yürütülen “SADÂ Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı” kapsamında önemli başarılara imza atan Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl da projeleriyle dikkat çekmeyi başardı.

Okul, 2023–2024 öğretim yılında 440 okul arasından “Objektif Yolculuklar” projesiyle, 2024–2025 öğretim yılında ise 388 okul arasında “Benim de Bir Hikâyem Var” projesiyle programda yer almaya hak kazanmıştı. 2025–2026 öğretim yılında ise iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik temasını ele alan “10 Senarist 10 Yönetmen 10 Film” projesiyle yeniden onay aldı.

Okul Müdürü Davut Demirbaş, Müdür Yardımcısı Arif Çakır, SADÂ Programı 2024–2025 Öğretim Yılı Koordinatörleri Mehmet Tura ve Bahri Doğan Güngör ile hikâye yazarı öğrenciler Bekir Çakır ve Bedirhan Bıyık, proje kapsamında hazırlanan kitabı İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a takdim etti.

Ziyarette, öğrencilerin yazdığı hikâyelerden oluşan eser değerlendirilirken, SADÂ Programı’nın öğrencilere kazandırdığı kültürel, sanatsal ve edebi farkındalık üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrencilerin üretkenliğini ve okulun istikrarlı başarısını tebrik ederek çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

