Çorum’un tanınmış saatçilerinden Ahmet Tevfik Kazancı (95) hayatını kaybetti.

Selim Kazancı'nın babası, Yılmaz Alım ve Lütfi Küçükaltan'ın kayınpederi olan Ahmet Tevfik Kazancı aynı zamanda Çorumlu yazar Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı'nın da ağabeyi idi.

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavisine devam edilen Kazancı bugün (12 Şubat 2024) sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Tevfik Kazancı’nın cenazesi yarın (13 Şubat 2024 Salı günü) öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi