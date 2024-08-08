Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısında bazı imar planı değişiklikleri görüşülerek kararlar alındı. Çepni ve Yeniyol Mahallesi sınırları içinde imar planı değişikliği yapılması oyçokluğu ile kabul edildi. Bu kapsamda Saat Kulesi civarında bulunan Hürriyet Parkı yenilenecek.

Yeni plana göre; Gazi Caddesi'nde ulaşımı rahatlatmak için Saat Kulesi'nden U dönüşü yapılabilmesini sağlayacak bir plan tadilatı yapılacak. Yine Velipaşa Hanı önündeki balıkçıların bulunduğu işyerleri ve arka adadaki dükkanlar yıkılacak. Aynı bölgede bulunan taş bina restore edilecek. Kent merkezinde bulunan Hürriyet Parkı içindeki kafeterya, taksi durağı, Halk Ekmek Büfesi kaldırılarak yeni ve modern bir sosyal alan oluşturulacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir merkezinde yapacakları imar planı değişiklik önerilerini Anıtlar Yüksek Kurulu sunduklarını ve olumlu görüş aldıklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca Çorum Şehitliği önünden geçen Çamlık Caddesi ile Dumlıpınar 38. Sokak arasında imar planı değişikliği de CHP'nin red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ