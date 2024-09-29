SP İl Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher ve Genç Saadet üyeleri ilk olarak, Dünya Eczacılar Günü kapsamında kentteki nöbetçi eczanelere kutlama ziyaretinde bulundu.

Güher konuya ilişkin açıklamasında, eczacılığın, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olduğunu anımsatarak, “Eczacılar, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına kritik görevler üstlenmekte, hastalara ilaçları doğru bir şekilde sunarak tedavi süreçlerinde önemli bir köprü vazifesi görmektedirler. Eczane çalışanları da bu kritik sürecin aktif paydaşlarıdır. Saadet Partisi İl Gençlik Kolları olarak, ilaç üretiminden hastaya ulaşana kadar her aşamada sorumluluk alan ve gecesini gündüzüne katarak çalışan eczacılarımızı nöbetleri sırasında ziyaret ederek, emekleri için teşekkürlerimizi sunduk” dedi.

Öte yandan 37. Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli esnaf ziyaretleri yapan Genç Saadetliler, işyeri sahiplerine içerisinde "Siftah parası" ve bir kutlama mesajı bulunan birer zarf takdim etti.

Yerel küçük esnafın yaşatılması gerektiğine vurgu yapan SP Gençlik Kolları İl Başkanı Güher, "Bizim bu çalışma ile amacımız, tüm millî ve manevî değerlerimizin erozyona uğradığı böyle bir dönemde, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden esnafımızın yanında olduğumuzu hatırlatmanın yanı sıra, Ahilik kültürüne ve dayanışma ruhuna karınca kararınca katkı sağlamaktır. Bu vesileyle Saadet Partisi olarak, Ahilik kültürünü yaşatan tüm esnafımıza hayırlı işler diliyor, helâl ve bereketli kazançlar temenni ediyoruz” diye konuştu.



Editör: RIFAT KARA