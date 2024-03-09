Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda yapılan değerlendirme toplantısına Mesut Doğan ile birlikte SP Genel İdare Kurulu Üyesi hemşehrimiz Ahmet Bölükbaş, İl Başkanı İbrahim Zorlu ve Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri ve ülke gündemine dair görüşlerini paylaşan Doğan, ülkenin en kontrolsüz ve en sahipsiz dönemini yaşadığını belirterek; “AKP iktidarı 22 yıldır sadece günü kurtarmaya yönelik uyguladığı politikalarla ülkeyi derin bir ekonomik darboğaza sürükledi. Toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkileyen bu ekonomik buhranın, seçimlerden sonra daha da kötüye gitmemesi için herkesin tercihi sandıkta Saadet Partisi olmalı” dedi.



Merhum Necmettin Erbakan'ın önderliğindeki Millî Görüş'ün tek ve gerçek temsilcisi olduklarını yineleyerek “Saadet Partisi, Millî Görüş'ün mayasıdır” diyen Doğan, 20 yıllık sabrın sonunda Meclis’e girdiklerini ve bu sayede Meclis’e can geldiğini vurguladı.

Şimdi sıranın Milli Görüş Belediyeciliği’ni yeniden canlandırmaya geldiğini belirten Doğan, iktidarın son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve Filistin yüzünden iyice köşeye sıkıştığını da anlattı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde CHP ile yaptıkları ittifaka da değinen Doğan: “Millî Görüş medeniyetinde, bu ülkenin her bireyini kardeşimiz olarak görürüz. Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmak, kutuplaştırıcı olmak bizim anlayışımızda yoktur. Dolayısıyla bu kadar kutuplaşmanın olduğu bir dönemde yaptığımız ittifak, geçmiş ve gelecek yüz yılın en güzel, en büyük iyilik hareketi olarak tarihe yazılmıştır. Bu kardeşlik ittifakının önemi ve iki tarafa yönelik yapılan olumsuz eleştirilerin haksızlığı da zamanla daha iyi anlaşılacaktır.” diye konuştu.

SP Genel Sekreteri Mesut Doğan, 31 Mart yerel seçimlerinden de son derece umutlu olduğunu vurgulayarak sahada çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.