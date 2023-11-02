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Saadet Partililer, Filistinlilerin maruz kaldığı soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçları sebebiyle bu suçun faili olan İsrailli yetkililer hakkında Çorum Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundular.

Suç duyurusu öncesi Adliye önünde bir açıklama yapan SP İl Başkanı Faruk Cıdık, İsrail’in 7 Ekim’den buyana Gazze halkını havadan ve karadan, hedef gözetmeksizin bombaladığını belirterek, “İsrail, hava saldırısı ile yetinmeyip, Gazze halkına giden insani yardımları durdurduğu gibi bölgeye elektrik, yakıt ve su sağlanmayacağını kamuoyuna duyurmuştur.

Bu süreçte İsrail hiçbir hedef gözetmeksizin okul, cami, kilise ve hastane gibi savaşta dahi mutlak surette korunması gereken insanların topluca bulundukları alanları bombalamak ve doğrudan sivilleri hedef almak suretiyle binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

İsrail, tüm bu savaş suçlarını işlerken havadan ve karadan yaptığı bombalama eylemlerinde ‘kimyasal silah' olarak kabul edilen ve savaşan unsurlara karşı dahi kullanılması yasak olan fosfor bombası kullanmak suretiyle açık ve inkar edilemez bir savaş suçu işlemiştir” dedi.



Savaş suçları ve soykırım suçunun Türk Ceza Kanunu'na göre dünyanın neresinde ve kim tarafından işlenirse işlensin muhatabının kim olduğuna bakılmaksızın yer bakımından Türkiye'de kovuşturulabildiğini ve faillerin Türkiye'de yargılanabildiğini kaydeden Cıdık, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Kanun gereği bu yetkinin kullanım izni Adalet Bakanı’na aittir. Bugün açıkça soykırım suçunu İsrailliler hakkında suç duyurusunda bulunarak tarih ve insanlık önünde vazifemizi yerine getiriyoruz.

Gazze'de yaşayan sivillerin evlerinin, şehri terk etmeye çalışan insanların araç konvoylarının ve özellikle hastane katliamının failleri ile ilgili Türk Ceza Kanunu 13. maddesindeki yargılama yetkisine binaen Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz.”