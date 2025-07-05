Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayip Sarı, Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan ve beraberindeki heyet, Çorum Valisi Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Saadet Partisi yöneticileri Valilik makamında Vali Çalgan ile bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi verdiler ve yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

Heyet daha sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, şehirle ilgili genel konular da ele alındı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR