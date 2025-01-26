Saadet Partisi'nde Kasım ayında gerçekleşen Genel Başkan değişiminin ardından, ülke genelinde "Yeni Nesil Siyaset" vizyonunu tanıtmak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı da sahaya inerek, yeni siyaset vizyonunun tanıtılması ve partiye yeni üyeler kazandırılması maksadıyla bir hamle başlattı.

Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık öncülüğünde hafta sonu parti binası önünde stant açan Saadet Partisi mensupları, kahve ve kurabiye ikramında bulundukları yurttaşlara "Yeni Nesil Siyaset" vizyonunu anlattılar.

ÇOK SAYIDA YENİ ÜYE KAZANIMI

Saadet İl Başkanı Cıdık, ülke siyasetine taze bir soluk getirmek amacıyla Genel Başkan Mahmut Arıkan liderliğinde hazırlanan "Yeni Nesil Siyaset" vizyonu ve ilk yüz günlük çalışma hedefleri doğrultusunda sahaya indiklerini belirterek, bu yeni çalışma hamlesiyle partiye çok sayıda yeni üye kazandırdıklarını vurguladı.

"HALKIN TEVECCÜHÜ UMUT VERİCİ"

Çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Saadet İl Başkanı Cıdık, "Partimizin ülke sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımını ve siyaseti, insana dokunan bir hizmet aracı olarak konumlandırma vizyonunu yansıtan 'Yeni Nesil Siyaset" hamlemiz, Çorum halkı tarafından güçlü bir şekilde karşılık buldu. Her bir teşkiat mensubumuzun samimi gayretleri ve hemşehrilerimiz tarafından gösterilen yoğun ilgi ve katılımlar, yapılacak ilk seçimler için bizim adımıza umut vericiydi." diye konuştu.

BALIKÇILARA KUTLAMA ZİYARETİ

Öte yandan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Başkanı Faruk Cıdık ve Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim Zorlu, Belediye tarafından Bedesten yanındaki yeni işyerlerine taşınan balıkçı esnafını ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileğinde bulundular.

Editör: HABER MERKEZİ