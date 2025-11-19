Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı, Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın ortaya koyduğu “Yeni Nesil Siyaset” vizyonunu tanıtmak, halkın taleplerini dinlemek ve partiye yeni üyeler kazandırmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, İskilip’te yurttaşlarla bir araya geldi. İlçe halkının sorunlarını dinleyen ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Şuayb Sarı’ya, Saadet Partisi İskilip İlçe Başkanı Bahattin Karamemiş ve çok sayıda teşkilat mensubu eşlik etti.

Çok verimli bir çalışma yürüttüklerini belirten İl Başkanı Sarı, “İskilip’te emekli, işçi, çiftçi, esnaf ve genç işsizler gibi toplumun her kesiminden insanlarımızla kucaklaştık. Onlara, Millî Görüş’ün tek ve gerçek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu hatırlatarak, Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan’ın selâmlarını ilettik. Bizlere yakın ilgi ve sevgilerini esirgemeyen tüm İskilipli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

YOL ÇALIŞMALARININ YAVAŞLIĞI

VE ÇÖKME, TRAFİĞİ AKSATIYOR!

İskilip halkının en çok dile getirdiği sorunlardan birinin, Kızılırmak Köprüsü üzerinde devam eden yol çalışmalarının yavaş ilerlemesi olduğunu vurgulayan Saadet İl Başkanı Şuayb Sarı, ayrıca yolda yaşanan çökmenin trafik akışını önemli ölçüde aksattığını sözlerine ekledi.

Muhabir: RIFAT KARA