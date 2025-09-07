Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, bazı teşkilat mensuplarıyla birlikte merhum Ersoy’un Hıdırlık’taki kabrini ziyaret etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra söz alan Saadet İl Başkanı Sarı, Arif Ersoy’un, 1994’te Refah Partisi’nden, 1999’da ise Fazilet Partisi’nden olmak üzere iki kez Belediye Başkanı seçildiğini anımsatarak, “Şehrimizi Millî Görüş Belediyeciliği ile tanıştıran ve çok büyük hizmetlere imza atan Arif Ersoy Hocamız’ı rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Millî Görüş Hareketi’nin teorisyenlerinden biri olan ve Çorum’da 1994-2002 yılları arasında Belediye Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Arif Ersoy, 1 Eylül 2020’de 72 yaşında hayata veda etmişti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR