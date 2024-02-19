Saadet Adayı Cıdık, beraberindeki heyetle birlikte 2003 ve 2009 yılları arasında Çorum Belediye Başkanlığı görevi yapan Turan Atlamaz'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Saadet Partisi Genel Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, Saadet Partisi Çorum İl Başkan Vekili İbrahim Zorlu, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran ve Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher de hazır bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Faruk Cıdık, “Değerli büyüğümüz ilimizde 2003-2009 yılları arasında Çorum Belediye Başkanlığı yapmış sayın Turan Atlamaz Beyin duasını aldık.

Engin bilgi ve tecrübe deneyimlerini bizimle paylaşan Turan beye teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki yaşamında değerli başkanımıza Rabbimden sağlık sıhhat ve afiyetler dilerim” ifadelerini kullandı.

Editör: BÜLENT USLU