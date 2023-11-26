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Çorum’un tanınmış simalarından; emekli öğretmen Alaattin Bilir’in kayınpederi, Dr. Meftun Akbay ile Ada Koleji Sahibi Metin Akbay’ın babaları Rüfet Akbay (86), 24 Kasım Cuma sabahı saat 05.00 sıralarında, bir aydan beri tedavi görmekte olduğu Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bedriye Akbay’ın eşi, Filiz Bilir, Dr. Meftun Akbay ve Ada Koleji Sahibi Metin Akbay’ın babaları olan Rüfet Akbay’ın cenazesi, aynı gün Sarinbey köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.