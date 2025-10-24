Çorum merkeze bağlı Büyük Palabıyık Köyü’nden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özel Kalem Görevlisi ve İl Sekreteri Rabia Duman’ın dayısı Rıza Yalçın (70) vefat etti.

Merhum Rıza Pehlivan’ın oğlu, Fadime Yalçın’ın eşi, Ümit ve Ümran Yalçın’ın babaları, Kemal Yalçın ve Filiz Özsoy’un kardeşi Rıza Yalçın, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. Rıza Yalçın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi görmekteyken hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Palabıyık Köyü'nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, CHP önceki dönem il başkanları; Osman Samsunlu, Hasan Eray Tüfekçi, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, önceki dönem Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Anadolu Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Güngör Atak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi