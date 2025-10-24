Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası, her yıl olduğu gibi bu yıl da perakende, imalat ve ayakkabı tadilat sektöründe faaliyet gösteren esnafın gelişimine katkı sağlayacak fuar organizasyonlarını sürdürüyor.

Oda tarafından düzenlenen bu programlarla esnafın sektördeki yenilikleri yerinde görmesi, kendini geliştirmesi ve rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Son olarak da Dikiciler ve Kunduracılar Odası üyeleri, Konya’da düzenlenen “Mobel Master Shoes 3. Ayakkabı, Çanka ve Moda Fuarı”na katıldılar.

Oda Başkanı Cumhur Palabıyık, bugüne kadar yapılan fuar organizasyonlarının hiçbirinin oda bütçesinden karşılanmadığını, herhangi bir ek mali yük oluşturulmadan esnafın katılımının sağlandığını vurguladı. Palabıyık, düzenlenen fuarlar sayesinde ayakkabı tadilatı ile uğraşan esnafın ihtiyaç duyduğu malzemelere daha uygun fiyatlarla ulaşabildiğine dikkat çekti.

Palabıyık, organizasyonların temel amacının Çorum’daki yerel firmaları güçlendirmek, esnafın yenilikleri daha hızlı takip etmesini sağlamak ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Cumhur Palabıyık, “Esnafımızın ufkunu açmak, güncel teknoloji ve ürünleri yerinde inceleme imkânı sunmak bizim için önemli. Yerel üreticimizin ve perakende sektörümüzün daha iyi noktalara gelmesi için çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz.” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR