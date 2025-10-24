Vakfın Bahçelievler Mahallesi Bahar 20. Sokak No: 10 adresindeki cemevinde 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 13.00'de başlayacak olan Aşure ve Abdal Musa Şükür Kurtuluş Lokması etkinliği ile Çorum halkı kardeşlik sofrasında buluşturulacak.

Vakıf Genel Başkanı hemşehrimiz Erdal Doğan, etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yolumuzun aydınlığı, ruhumuzun gıdası vakfımızın adından da olduğu gibi 'Ehlibeyt'ten gelmektedir. Çünkü Ehlibeyt cehalete ilimle doğan bir güneştir. Çünkü Ehlibeyt bozuk düzene adalet getiren sarsılmaz bir güçtür. Çünkü Ehlibeyt toplumsal yıkıma karşı dimdik duran güzel ahlaktır. Çünkü Ehlibeyt karanlığa ışıktır. İşte ilhamımızı aldığımız Ehlibeytin yol ışığıyla ve inancımızın önemli değeri olan İmam Hüseyin, Ehlibeyt ve Kerbela Şehitlerimizin anısına birlik, beraberlik ve paylaşmanın özü olan "Aşure ve Abdal Musa Şükür Kurtuluş Lokmamızı" Çorum halkı ile paylaşıyoruz.



Peygamberimizin "Size iki emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri Ehlibeyt'imdir" sözünün öğretisiyle yetişen Şah İmam Hüseyin, insanlık onuruna aykırı vicdanın ve adaletin barınmadığı bir zulümün karşısında durmuş ve atalarının emanetine sahip çıkarak ölümü göze almıştır. Kerbela bizlere zalime ve zulüme biat etmek yerine ırk, renk, dil, din ayrımı yapmaksızın bir bütünlük içerisinde hakikatin, adaletin, vicdanın, özgürlüğün, barışın, hoşgörünün, sevginin dili olmuştur.

Günümüzde de dünyayı kaosa çevirtip savaşların yaşandığı Emevi ve Yezid zihniyetine dayalı zalimlerin zulümlerinden kurtarmak için "doğa, insan, hayvan" kıyımına, zulmüne, nefretine ve kinine karşı; savaşlara değil de barışa kucak açıp toplumsal birliğe ve beraberliğe el ele, gönül gönüle bir olup tek yürek, tek bayrak, tek vatan için adım atmaktır.

Amacımız tüm canlılarla birlikte her şeyin hayat bulması için "sevginin, aşkın Hakk olduğunu", bütün dünya insanlarını kucaklayan ve bu yönde gerçeklerin dediği gibi 'dinimiz insan, mezhebimiz vicdandır" düşüncesini duyurmaktır. İnsanca yaşamanın onuru olan; "Tanrı, insan, sevgi" üçlüsüyle adaletin, barışın, sevginin, özgürlüğün, muhabbetin, kardeşliğin, birlik ve beraberlik bütünlüğü içerisinde farklı lezzet ve tatların bir araya gelip inanç ateşiyle pişen, sevgiyle karışan "birlik aşuresini" ırk, renk, dil, din ayrımı yapılmadan 73 milletle paylaşmaktır. Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Cemevi’nde önünde 26 Ekim 2025 Pazar günü Saat:13.00-19.00 saatleri arasında düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm halkımız davetlidir. Şiir dinletileri, aşıklarımızın nefesleri ve semah gösterilerine tüm Çorum halkını bu lokmadan tatması ve nasiplenmesi için davet ediyoruz”