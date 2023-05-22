Çorum Özel Elitpark Hastanesi'nde tedavi gören Rıza Demir, geçtiğimiz gün kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Hasan Demir, Satı Yücel ve Gülüzar Özten’in babası, Gazeteci Murat Özten’in kayınpederi olan Rıza Demir’in vefatı, derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat ve İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen “Hakka Yürüme Erkanı”nın ardından Ortaköy İlçesi Cevizli Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.