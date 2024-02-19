Yeni Hamam sahiplerinden merhum Cavit Samsunlu ile 3 Aralık 2023 tarihinde kaybettiğimiz Saniye Samsunlu’nun ikinci evlatları, Osman Samsunlu’nun kardeşi, Hüseyin ve İrfan Samsunlu’nun ağabeyleri, Berna Samsunlu’nun eşi, Esra Terlemez, Ömer Samsunlu ve Güler Altıntaş’ın babaları olan Rıdvan Samsunlu, Cumartesi akşamı, yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Hastane’de 70 yaşında hayata veda etmişti.

Dün öğle namazından sonra Akşemseddin Camii’nde, Ferdane Özuğurel ile Seyhan Sönmez’in cenaze namazları da Rıdvan Samsunlu ile birlikte kılındı.

Cenaze namazına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, SP Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, CHP’li Belediye Meclisi üyeleri, meslek kuruluşlarının ve siyasi partilerin yöneticileri, dost ve akrabaları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.